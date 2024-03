70mai Dash Cam 4K A810 Recensione

Oggi vi parlo di una Dash Cam unica nel suo genere, la 70mai Dash Cam 4K A810. Questa nuova Dash Cam è di fascia alta e offre un pacchetto di caratteristiche eccezionali a un giusto prezzo. La sua eccellente qualità delle immagini, la risoluzione 4K, la registrazione a doppio canale, la visione notturna e la frequenza di fotogrammi di 60 FPS la rendono una scelta interessante per i guidatori che cercano la massima sicurezza e tranquillità sulla strada. Ecco la recensione.

Tuttavia, come ogni prodotto, presenta alcuni aspetti da considerare prima dell'acquisto, tra cui la mancanza di unintegrato, la funzionalità 4G limitata e alcune segnalazioni di problemi con l'app di connettività.

Confezione e Desing

Lasi presenta con un design elegante e compatto, realizzato principalmente in plastica nera opaca. Le dimensioni contenute (81,5 x 53 x 31,5 mm) la rendono poco ingombrante e facilmente installabile sul parabrezza. La forma poco spigolosa conferisce alla dash cam un aspetto moderno e discreto, adattandosi perfettamente all'interno di qualsiasi veicolo. La superficie liscia e opaca evita fastidiosi riflessi sul parabrezza garantendo una visuale ottimale durante la guida. L'obiettivo grandangolare da 150° è posizionato nella parte frontale e garantisce un'ampia visuale della strada. Loda 2 pollici, situato nella parte posteriore, permette di visualizzare in tempo reale le riprese e di accedere alle impostazioni della dash cam. I pulsanti di controllo, posizionati sul lato inferiore, sono intuitivi e facili da utilizzare.

La confezione della 70mai Dash Cam 4K A810 include:

70mai Dash Cam 4K A810.

70mai Cam posteriore RC12.

Supporto per parabrezza a ventosa con adesivo per un'installazione stabile e sicura.

Un cavo di alimentazione USB per collegare la dash cam alla presa accendisigari dell'auto.

Un adattatore per presa accendisigari con porta USB.

Un manuale d'uso in multilingua.

Modulo GPS

Modulo 4G

Qualità dell'immagine Registrazione e Funzionalità

Il cuore pulsante dellaè il sensore IMX678 diabbinato alla tecnologia HDR. Grazie a questo si avranno sempre registrazioni nitide sia di giorno che di notte, con una riproduzione fedele dei colori e dettagli impeccabili anche per le targhe e altri elementi cruciali in caso di incidente. La risoluzionerappresenta un passo avanti significativo rispetto alle Dash Cam tradizionali. La maggiore definizione permette di ingrandire su specifiche aree del video senza perdere, offrendo una visione più precisa e utile in caso di necessità. Lanon si limita a riprendere la parte anteriore del veicolo. Grazie allaa doppio canale è possibile acquisire simultaneamente anche la parte posteriore, garantendo una copertura completa e una maggiore sicurezza in caso di incidenti o tentativi di effrazione. La tecnologia Night Owl Vision diè stata progettata per superare le criticità legate alla scarsa illuminazione. La A810 eccelle in questo campo offrendo immagini chiare e nitide anche di notte, grazie all'ottimizzazione del sensore e all'algoritmo di elaborazione del

Lasi distingue per la sua frequenza di fotogrammi di, che si traduce in una riproduzione video fluida e priva di scatti. Questo aspetto è particolarmente importante per catturare con precisione scene concitate e in movimento rapido, garantendo una maggiore affidabilità delle registrazioni. Ha un ampio angolo di, per una copertura stradale più ampia, e una migliore acquisizione di ciò che accade ai lati del veicolo. Supporta schedefino a 256 GB offrendo una capacità di archiviazione adeguata per registrazioni di lunga durata. Presenti anche le funzionalità di rilevamento delper la sicurezza in caso di parcheggio, monitorando l'auto anche quando non è in uso e attivando la registrazione in caso di eventi sospetti. Compatibilità con l'app 70mai per la gestione dei filmati, la configurazione dellae l'accesso a tante diverse funzionalità avanzate.

Installazione e Uso

Con un po' di attenzione l'installazione e l'uso quotidiano dellapossono essere semplici e intuitivi. Basta scegliere una posizione sul parabrezza che non ostacoli la visuale di guida. Pulire accuratamente la superficie con un panno in microfibra. Rimuovere la pellicola protettiva dal supporto adesivo dellae fissarla al parabrezza. Collegare il cavo di alimentazione alla Dash Cam e all'accendisigari nascondendolo lungo i bordi del parabrezza e del cruscotto per un'installazione pulita. La configurazione iniziale è semplicissima. Una volta accesa labasta seguire le istruzioni sullo schermo per configurare la lingua, la data, l'ora, ecc. Quando la Cam sarà operativa inserire una scheda(non inclusa) per la memorizzazione delle registrazioni. La Cam nell'uso quotidiano è semplice da gestire. Si avvia automaticamente all'accensione dell'auto e inizia a registrare in loop sovrascrivendo i file più vecchi quando la scheda microSD è piena. Si possono rivedere i filmati direttamente sulla Dash Cam o sul tuo computer. Se ci sono file importanti si potranno estrarre prima di essere sovrascritti. L'(disponibile per Android e iOS) permette di gestire le registrazioni e configurare la Dash Cam.

70mai Dash Cam 4K A810 Caratteristiche:

Sensore d'immagine Sony IMX678

Risoluzione video 4K UHD (3840 x 2160) a 30 FPS

Risoluzione video Full HD (1920 x 1080) a 60 FPS

Obiettivo grandangolare da 150°

Apertura F/1.8

Registrazione a doppio canale (anteriore e posteriore)

Visione notturna con tecnologia 3D DNR e WDR

Rilevamento del movimento in parcheggio

Modalità parcheggio

Lasso di tempo

Controllo vocale

GPS integrato (opzionale)

Connettività 4G (opzionale)

Wi-Fi integrato

Schermo LCD da 2 pollici

Supporto per schede microSD fino a 256 GB

Compatibile con l'app 70mai

Connettività 4G (Opzionale) Hardwire Kit UP04

Ilè un accessorio opzionale per la Dash Cam 70mai Omni. Progettato per essere collegato direttamente all'impianto elettrico dell'auto offre diverse funzioni aggiuntive. L'installazione del 70maiHardwire Kit UP04 richiede la connessione diretta all'impianto elettrico dell'auto. Se non si è pratici di interventi elettrici, è consigliata l'installazione da parte di un professionista per evitare danni al veicolo. Oltre al costo delstesso, è necessario acquistare separatamente una scheda SIM con un piano dati adeguato per usufruire delle funzionalità 4G. Ilrappresenta un'opzione interessante per i proprietari della dash cam 70mai Omni che desiderano una sorveglianza continua del veicolo e l'accesso a funzioni avanzate come il monitoraggio intelligente del parcheggio 24H, monitoraggio in tempo reale, avviso istantaneo dell'App, localizzatore di auto abilitato al, ecc.

Caratteristiche Hardwire Kit UP04:

Registrazione in caso di parcheggio. Grazie alintegrato, la dash cam avvia automaticamente la registrazione in caso di vibrazioni o urti improvvisi mentre l'auto è, catturando eventuali incidenti. Notifiche in tempo reale: Tramite l', è possibile ricevere notifiche push in caso di emergenze rilevate dalla Dash Cam, consentendo di intervenire tempestivamente.in tempo reale: Con una connessione dati attiva (tramite schedavenduta separatamente), è possibile visualizzare in tempo reale le immagini riprese dalla dash cam direttamente dall'App 70mai, anche quando si è lontani dal.Localizzatore. Il kit include un modulo GPS integrato che consente di tracciare la posizione del veicolo in tempo reale, facilitandone il ritrovamento in caso di furto.

70mai 4G Hardwire Kit Installation Guide

Conclusioni

Lasi distingue come unaalta che offre una combinazione di caratteristiche avanzate, qualità video eccellente e facilità d'uso. Quindi, la 70mai Dash Cam 4K A810 rappresentaper i guidatori che cercano un, ricca di funzionalità e in grado di catturare immagini di alta qualità al giusto prezzo.

Voto 9.5/10

Ecco i link per l'acquisto dell'A810:

Eccellente qualità dell'immagine

Ampio angolo di visione

Registrazione a doppio canale

Visione notturna migliorata

Funzionalità avanzate