Secondo quanto riferito dal sindaco di Donetsk, Alexey Kulemzin, un bombardamento notturno nel quartiere Petrovsky ha causato la morte di tre bambini. Il sindaco ha descritto l'attacco come barbaro e ha affermato che è stato seguito da un incendio in una delle abitazioni della via Olkhovskaya.

Le tensioni nella regione sono state ulteriormente esacerbate da altri incidenti, tra cui il ferimento di due persone a seguito di un bombardamento ucraino su Belgorod, come riportato dal capo della regione Vyacheslav Gladkov. Inoltre, le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto 27 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dalla Russia, secondo quanto comunicato dall'Aeronautica Militare di Kiev.

L'Ucraina ha segnalato l'abbattimento di quattro droni nella regione russa di Kaluga e la Russia ha distrutto sette razzi lanciati dall'esercito ucraino sulla regione di confine di Belgorod.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando che una vittoria russa ridurrebbe a zero la credibilità dell'Europa. Ha inoltre affermato che l'Europa non è in guerra contro la Russia, ma è pronta a rispondere a un'eventuale escalation. Dall'Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha escluso l'invio di truppe italiane a Kiev, ribadendo la volontà del paese di favorire la pace e una trattativa.