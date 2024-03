Chiara Ferragni parla della crisi con Fedez: Non è stata una mia scelta

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice digitale, ha confermato la crisi con il marito Fedez, rapper e conduttore televisivo. La conferma è arrivata tramite un commento lasciato da Ferragni su Instagram, dove ha risposto a un fan affermando che la decisione di mettere in pausa il matrimonio non è stata sua. Fedez, dal canto suo, ha modificato la sua immagine profilo su Instagram, sostituendo una foto di famiglia con una che lo ritrae da solo, e ha smesso di seguire le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni.

La crisi tra i due si manifesta anche attraverso i social network, con Fedez che ha pubblicato storie su Instagram con canzoni che potrebbero contenere messaggi indiretti verso la moglie. Chiara Ferragni si trova attualmente a New York per impegni di lavoro, mentre Fedez è tornato a vivere a Rozzano, dove trascorre tempo con i figli Leone e Vittoria.

Nonostante la crisi, Chiara Ferragni ha espresso gratitudine verso i suoi fan per il supporto ricevuto in questo periodo difficile. La coppia, nota sui social come i Ferragnez, non ha ancora fornito dettagli specifici sui motivi della crisi o su eventuali prospettive future della loro relazione.

Per gestire la comunicazione durante la crisi, sia Chiara Ferragni che Fedez si sono affidati a prestigiose agenzie di comunicazione: Auro Palomba per lei e Gianluca Comin per lui.