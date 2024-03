Pupo si esibirà a Mosca per promuovere la pace: un evento speciale al Teatro del Cremlino

Il cantante italiano Pupo ha annunciato che si recherà a Mosca per registrare uno speciale televisivo intitolato 'Pupo and Friends' al Teatro del Cremlino il prossimo 15 marzo. Questo evento, come dichiarato dallo stesso artista su Instagram, rappresenta il suo modesto contributo per la pace. Pupo, noto per il suo successo anche in Russia, ha scelto di intraprendere questa iniziativa non per necessità economiche o desiderio di maggiore fama, ma mosso da un sogno in cui una canzone contribuiva a riunire due persone di culture diverse. L'artista sarà accompagnato da musicisti, tecnici e reporter per la durata di una settimana a Mosca, dimostrando il suo impegno per la promozione della pace attraverso la musica.