I medici di Gaza sul raid a Khan Younis: Picchiati, bendati e costretti a spogliarsi

L'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, è stato teatro di un raid da parte delle forze israeliane, che ha lasciato dietro di sé una scia di violenze e abusi sui medici e sul personale sanitario. Secondo quanto riportato dalla BBC, 49 membri dello staff medico sono stati arrestati, e tra questi, 26 hanno subito maltrattamenti quali essere bendati, picchiati, costretti a spogliarsi e a rimanere in piedi per ore. Un reparto maternità è stato trasformato in una stanza delle torture.

Il raid, avvenuto il mese scorso, ha visto il personale medico palestinese subire trattamenti inumani. Ahmed Abu Sabha, un medico volontario di 26 anni, ha denunciato di essere stato trattenuto agli arresti per una settimana, durante la quale un soldato israeliano gli avrebbe rotto una mano. Altri due medici hanno riferito di essere stati picchiati e costretti a rimanere inginocchiati per ore, oltre a subire il versamento di acqua gelida sui loro corpi.

Le forze israeliane hanno giustificato il raid sostenendo che all'interno dell'ospedale fossero tenuti prigionieri ostaggi rapiti durante un attacco del 7 ottobre in Israele. Hamas, che controlla la Striscia di Gaza dal 2007, nega che i suoi combattenti operino all'interno di strutture sanitarie. Il blitz ha impedito ai medici di assistere i malati, aggravando ulteriormente la situazione umanitaria.