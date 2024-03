Le Iene: Anticipazioni e Ospiti della Puntata del 12 Marzo 2024

La trasmissione televisiva Le Iene torna in onda martedì 12 marzo 2024, alle ore 21.25 su Italia 1, con una nuova puntata ricca di contenuti e ospiti di rilievo. Il programma, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, continua a offrire il suo mix distintivo di inchieste investigative, intrattenimento e momenti di riflessione. Tra gli ospiti di spicco della serata figurano Michelle Hunziker e il gruppo musicale Ricchi e Poveri.

Michelle Hunziker, nota per il suo one-woman show Michelle Impossible & Friends su Canale 5, e i Ricchi e Poveri, recentemente tornati al Festival di Sanremo con il brano Ma non tutta la vita, saranno i protagonisti della serata. Il programma presenterà anche servizi di grande interesse, tra cui nuovi documenti sulla Strage di Erba portati alla luce da Antonino Monteleone e un'anticipazione esclusiva della quinta puntata di Le Iene presentano: Inside, dedicata al tema della tossicodipendenza con un focus su San Patrignano.

Inoltre, verranno trattati altri casi di attualità, come quello di Alessia Pifferi e l'indagine sul cosiddetto Air Bus Renzi, un aereo abbandonato all'aeroporto di Fiumicino. La puntata promette di essere un appuntamento imperdibile per gli spettatori, offrendo come sempre contenuti di profondo interesse sociale e culturale.

Per chi desidera seguire Le Iene in streaming, è possibile accedere alla trasmissione tramite la piattaforma Mediaset Infinity.