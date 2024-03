Liam Trimmer cade alla sua festa di fidanzamento e si taglia la carotide

Un agente di polizia britannico trasferitosi in Australia, Liam Trimmer, è tragicamente deceduto a seguito di un incidente avvenuto durante la sua festa di fidanzamento. Il 29enne ha perso l'equilibrio e, cadendo, ha reciso l'arteria carotide del collo, morendo in pochi minuti a causa del massiccio sanguinamento. L'incidente si è verificato nella sua abitazione in Australia Occidentale, a Kalgoorlie, a circa 600 km a est di Perth. Nonostante i tentativi disperati degli amici e dei familiari di soccorrerlo, Trimmer è deceduto prima dell'arrivo dei paramedici.

Liam Trimmer, descritto come un agente straordinario e un membro prezioso della famiglia in blu, aveva lasciato il Regno Unito per l'Australia nel 2013, unendosi alla Western Australia Police Force. Dopo aver completato la formazione presso l'Accademia di Polizia di Joondalup, si era trasferito a Kalgoorlie nel 2017, dove aveva lavorato nelle unità di risposta tattica e di lotta alla criminalità organizzata.

Il Commissario della Western Australia Police Force, Col Blanch, ha espresso il suo dolore per la perdita, sottolineando come Trimmer fosse un giovane uomo capace con tutta la vita davanti a sé. Ha inoltre evidenziato l'impegno di Trimmer nel servire e proteggere la comunità, rendendolo un esempio eccellente di poliziamento in Australia Occidentale.

La tragica scomparsa di Trimmer ha profondamente colpito colleghi, amici e familiari, con la Western Australia Police Union che ha espresso le sue condoglianze, definendo l'accaduto un terribile, terribile tragico. L'incidente è attualmente sotto indagine da parte del medico legale per chiarire le circostanze esatte della caduta mortale.