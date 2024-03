Richiesta bonus genitori separati fino a 9.600 euro: la domanda scade il 31 marzo 2024

L'INPS ha comunicato che i genitori separati, divorziati e non conviventi in stato di bisogno possono presentare domanda per il nuovo bonus fino al 31 marzo 2024. Il contributo è destinato a coloro che, durante l'emergenza Covid-19, non hanno ricevuto l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza dell'altro genitore. Il bonus è rivolto ai genitori con un reddito non superiore a 8.174 euro, che hanno figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave conviventi.

Il bonus è concesso in un'unica soluzione fino a un massimo di 800 euro mensili per 12 mensilità, sulla base dell'importo non versato dell'assegno di mantenimento, fino a esaurimento del fondo di 10 milioni di euro stanziato. Per accedere al bonus, è necessario che l'altro genitore abbia cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa per almeno 90 giorni a partire dall'8 marzo 2020, o abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019.

La domanda deve essere presentata all'INPS attraverso il servizio Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento, disponibile nella sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche del portale INPS.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2024, come riportato anche da FISCOeTASSE.com nelle scadenze fiscali di marzo 2024.