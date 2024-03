Elisa De Marco Delitti invisibili - I crimini della porta accanto

Fuori il terzo caso della serie podcast di Elisa De Marco (Elisa True Crime) "Delitti invisibili - I crimini della porta accanto". Tre nuovi episodi sulla storia del Collezionista di Ossa della Magliana - Disponibile dal 10 marzo

Arriva da oggi, domenica 10 marzo, su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio, il nuovo atteso caso di “Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto”, la serie podcast di successo di Elisa De Marco, alias Elisa True Crime, che ha debuttato a gennaio al primo posto nelle classifiche e caso dopo caso continua a dominare le prime posizioni, confermando il successo della podcaster più ascoltata d’Italia.

Per questo nuovo delitto invisibile Elisa racconta, in tre episodi inediti arricchiti da importanti testimonianze e contributi di esperti sul campo, la misteriosa e irrisolta storia del Collezionista di Ossa della Magliana: un inquietante caso di cronaca nera avvenuto nel 2007 nel periferico quartiere romano della Magliana. Tra le sterpaglie di un canneto viene rinvenuto uno scheletro umano perfettamente conservato, le indagini conducono inizialmente a Libero Ricci, un pensionato scomparso anni prima e mai ritrovato, ma il test del DNA mostra un macabro quadro che sconvolge l’intero vicinato: i resti assemblati come in un puzzle appartengono a 5 persone diverse. Una vicenda raccapricciante che, tra innumerevoli battute d’arresto, colpi di scena, supposizioni e infinite ipotesi, rappresenta ancora oggi uno dei più grandi enigmi investigativi del nostro Paese.

Con il “Collezionista di Ossa” si chiude il primo ciclo di approfondimenti di “Delitti Invisibili”, una serie originale OnePodcast nella quale Elisa De Marco si è soffermata su casi italiani poco conosciuti o che, con il tempo, sono finiti nel dimenticatoio. Omicidi, enigmi o sparizioni consumati nel silenzio delle nostre province analizzati con estrema cura, raccontati in tre episodi, scritti e pensati per il formato podcast e che si avvalgono di contributi esclusivi e preziose testimonianze dei protagonisti. Elisa De Marco attualmente sta lavorando a una nuova stagione della tanto amata serie podcast con nuovi casi e contenuti esclusivi.

“Delitti Invisibili – I crimini della porta accanto”, è un podcast di Elisa De Marco, aka Elisa True Crime, scritto con Ettore Mengozzi e prodotto da OnePodcast. Musiche, montaggio e sound design Riccardo Garifo; coordinamento e cura editoriale Valeria Dalcore e Marco Maisano. I tre nuovi episodi inediti sono disponibili sull’app di OnePodcast e su tutte le principali piattaforme di streaming audio (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast).