Chiara Ferragni intraprende azioni legali contro L'Espresso per la copertina da Joker

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice di fama internazionale, ha avviato un'azione legale contro il settimanale L'Espresso a seguito della pubblicazione di una copertina in cui viene raffigurata come il personaggio del Joker. La decisione è stata presa in risposta all'edizione del 7 marzo 2024, che ha suscitato indignazione e critiche sui social media, in particolare per la scelta di tale immagine in concomitanza con l'8 marzo, Giornata internazionale della donna.

I legali di Ferragni hanno diffidato l'editore dalla pubblicazione e valutato ogni tipo di azione legale, inclusa quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali. La controversia si concentra sulla portata diffamatoria e lesiva dell'uso dell'immagine dell'influencer, considerata palesemente denigrata e svilita.

La copertina ha generato una vasta reazione negativa, con molti che l'hanno definita offensiva e una violenza gratuita, soprattutto in un giorno simbolico come l'8 marzo. L'articolo di L'Espresso indaga sulle società di Ferragni, le loro interconnessioni e le variazioni nel tempo, sollevando diverse questioni.