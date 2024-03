Bujía, il cane randagio diventa aiutante dei netturbini in Argentina

Un cane randagio di nome Bujía ha trovato una nuova vocazione nelle strade di La Falda, in Argentina, dove è diventato un collaboratore non ufficiale del servizio di nettezza urbana. La sua storia ha iniziato a circolare sui social media, dove i video che lo ritraggono mentre aiuta i netturbini a raccogliere i rifiuti sono diventati virali.

Bujía, il cui nome significa candela in italiano, ha imparato a riconoscere i veicoli della nettezza urbana e corre al loro passaggio fino al recinto, dimostrando un notevole entusiasmo per il suo nuovo ruolo. La sua presenza è stata accolta con affetto sia dai lavoratori che dalla comunità, e il cane è diventato una sorta di mascotte per il team di nettezza urbana.

La storia di Bujía è un esempio di come gli animali possano integrarsi in attività umane, fornendo non solo un aiuto pratico ma anche un valore emotivo per le persone con cui interagiscono.