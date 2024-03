Platinette sull'obesità: Mi sono ammalato per amore

In occasione della Giornata mondiale dell'obesità, celebrata il 4 marzo, Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ha condiviso con Adnkronos la sua lunga lotta contro l'obesità, sottolineando l'importanza del supporto psicologico oltre a quello nutrizionale. Coruzzi, che oggi ha 70 anni, racconta di aver iniziato a soffrire di obesità grave a seguito di una delusione d'amore all'età di 18 anni, definendo l'obesità non solo un grave problema di salute pubblica ma anche un disturbo mentale.

Platinette evidenzia come, nonostante i tentativi di perdere peso, solo la chirurgia bariatrica si è rivelata decisiva per la sua sopravvivenza, specialmente dopo aver subito un ictus ischemico il 14 marzo 2023. Tuttavia, sottolinea che l'intervento chirurgico non sostituisce la dieta e che il supporto di nutrizionisti e psicologi è fondamentale per affrontare il problema alla radice.

La collaborazione tra psicologi e nutrizionisti è cruciale nel trattamento dei disturbi alimentari, come confermato da studi nel campo. Questo approccio multidisciplinare aiuta a indirizzare sia le cause fisiche sia quelle psicologiche dell'obesità, offrendo un percorso di cura più completo e personalizzato.

La Giornata mondiale dell'obesità mira a sensibilizzare sull'importanza di affrontare questa condizione con un approccio olistico, che includa la salute mentale oltre alla salute fisica, per combattere efficacemente l'obesità e migliorare la qualità di vita delle persone che ne soffrono.