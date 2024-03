Oliveto Citra: 44enne di Oliveto Citra Deceduto per Malore

Un uomo di 44 anni è stato trovato morto in località Piano Canale, nel comune di Oliveto Citra (Salerno). Il decesso è avvenuto a seguito di un malore improvviso mentre l'uomo raccoglieva legna in montagna. Il corpo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Contursi Terme e dalle guardie ambientali zoofile, che hanno successivamente allertato il 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, residente ad Oliveto Citra ma originario di Calabritto, in provincia di Avellino.