Pensioni sospese per mancata comunicazione del modello RED: cosa fare

Il 29 febbraio 2024 ha segnato la scadenza per l'invio del modello RED, la dichiarazione della situazione reddituale necessaria per alcuni pensionati. Questo documento, essenziale per la comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, influisce sull'importo delle prestazioni economiche legate al reddito erogate dall'INPS. La mancata presentazione del modello RED entro la data stabilita può portare alla sospensione temporanea o definitiva delle prestazioni previdenziali.

I soggetti obbligati all'invio del modello RED includono i pensionati che percepiscono prestazioni economiche collegate al reddito e che, negli anni precedenti, non hanno avuto redditi oltre a quello da pensione, a meno che il reddito non sia variato. Sono inoltre inclusi i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente al fisco i redditi influenti sulle prestazioni, come reddito da lavoro dipendente prestato all'estero, interessi bancari, postali, titoli di Stato o proventi di quote di investimento.

Per chi non ha rispettato la scadenza, è possibile usufruire dei servizi messi a disposizione dall'INPS tramite il contact center, i CAF e altri soggetti abilitati convenzionati, o le strutture territoriali INPS per inviare il modello RED in ritardo. In caso di omessa o tardiva dichiarazione, la norma prevede una sospensione delle prestazioni per 60 giorni. Se la dichiarazione non viene presentata entro tale limite, le prestazioni saranno sospese definitivamente. Tuttavia, se la comunicazione dei redditi viene presentata entro i 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

I pensionati che non hanno ancora inviato il modello RED hanno ancora la possibilità di regolarizzare la loro situazione per evitare la sospensione definitiva delle prestazioni, avvalendosi dei canali di assistenza forniti dall'INPS.