Meta crea un team per combattere i deepfake in vista delle elezioni europee

Meta ha annunciato la formazione di un team specializzato per contrastare la diffusione dei deepfake in vista delle prossime elezioni per il Parlamento Europeo, previste dal 6 al 9 giugno 2024. Questa mossa mira a prevenire l'influenza negativa che l'intelligenza artificiale distorta potrebbe avere sul voto, veicolando disinformazione attraverso piattaforme come Facebook e Instagram.

Il team è composto da esperti in vari campi, tra cui intelligence, scienza dei dati, ingegneria, ricerca, politica dei contenuti e aspetti legali. Marco Pancini, capo della divisione europea di Meta, ha sottolineato l'importanza di attivare un Centro operativo elettorale per identificare potenziali minacce e implementare misure di mitigazione in tempo reale.

Per combattere la disinformazione, Meta collaborerà con 26 organizzazioni indipendenti di fact-checking in tutta l'UE, che coprono 22 lingue. Queste organizzazioni aiuteranno a etichettare i contenuti sospetti e a limitarne la visibilità. Inoltre, verranno prese misure contro le inserzioni che scoraggiano la partecipazione alle urne, mettono in dubbio la legittimità elettorale o rivendicano in anticipo una vittoria.

La Commissione Europea, attraverso il Commissario per il Mercato Interno Thierry Breton, ha evidenziato l'importanza di identificare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale per proteggere l'integrità delle elezioni europee. Le grandi piattaforme tecnologiche, tra cui TikTok, X e Facebook, dovranno etichettare i contenuti manipolati in conformità con la legge europea sulla moderazione dei contenuti, il Digital Services Act (DSA).

La decisione di Meta segue le critiche ricevute dal suo Consiglio di Sorveglianza, che ha definito le regole dell'azienda sui deepfake incoerenti e troppo concentrate sui contenuti generati dall'IA, suggerendo un aggiornamento della politica per includere sia i contenuti audio che video, indipendentemente dall'uso dell'IA.

Inoltre, Meta ha dichiarato che le pubblicità politiche su Instagram e Facebook possono utilizzare la tecnologia deepfake, a condizione che venga chiaramente indicato che il contenuto è stato creato artificialmente. Questa politica mira a migliorare la trasparenza e la comprensione da parte degli utenti quando si tratta di annunci su questioni sociali, elezioni o politiche.

Queste iniziative di Meta e l'attenzione dell'UE verso la protezione delle elezioni dalle manipolazioni digitali evidenziano l'importanza crescente di garantire un ambiente informativo affidabile e sicuro in vista di eventi elettorali significativi.