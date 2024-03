Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco, stasera in tv lunedì 4 marzo la prima puntata

La terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco prende il via il 4 marzo 2024, con la trasmissione della prima puntata alle 21.25 su Rai 1. La serie, che vede Luisa Ranieri nei panni della vicequestore di Bari, sarà disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Dopo il successo delle precedenti stagioni, la serie ritorna con quattro nuove puntate che promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo grazie a una trama avvincente e a una serie di eventi inaspettati che metteranno alla prova le capacità investigative della protagonista.

La prima puntata, intitolata Volo pindarico, si apre con un tragico incidente: Lolita Lobosco assiste alla morte di una giovane donna, il cui paracadute non si apre durante un salto. Questo evento segna l'inizio di una nuova indagine per la vicequestore, che si troverà anche a dover gestire le dinamiche personali con un nuovo interesse amoroso, Leon, un affascinante gallerista. La vita di Lolita è ulteriormente complicata dalle sfide personali dei suoi colleghi e da una telefonata inaspettata che getta ombre sulle indagini in corso.

La serie, una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, è liberamente tratta dai romanzi di Gabriella e vede la partecipazione di un cast talentuoso guidato da Luisa Ranieri, che ha già dimostrato le sue capacità recitative in numerose produzioni televisive e cinematografiche. La sua interpretazione di Lolita Lobosco le è valsa una nomination al Ciak d'Oro Serie TV come Migliore Attrice Italiana nel 2023.