Haiti: evasione di massa dal carcere di Port-au-Prince, 4mila detenuti in fuga e 12 morti

Le autorità di Haiti hanno dichiarato lo stato di emergenza di 72 ore a seguito di una maxi-evasione dal carcere più grande dell'isola, quello di Port-au-Prince, da cui sono fuggiti circa quattromila detenuti. L'incidente ha portato a un crescente stato di insicurezza e si registrano almeno 12 morti. Questo atto di forza è stato orchestrato dalle bande armate con l'intento di costringere alle dimissioni il primo ministro Ariel Henry, attualmente fuori dal Paese.

Durante l'operazione di sicurezza, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nel principale carcere della capitale e in quello della vicina Croix des Bouquets, arrestando diverse persone, tra cui alcune collegate all'omicidio dell'ex presidente Jovenel Moise. La situazione di emergenza è stata aggravata da un'interruzione del servizio internet, causata dal danneggiamento di un cavo in fibra ottica, che è stato poi ripristinato.

In meno di due settimane, diverse istituzioni statali sono state attaccate dalle gang, che stanno coordinando le loro azioni e prendendo di mira obiettivi un tempo impensabili, come la Banca Centrale. La Polizia Nazionale di Haiti, con circa 9.000 ufficiali, si trova a fronteggiare una sicurezza per oltre 11 milioni di persone, risultando spesso sopraffatta e superata in armi dalle gang.

Jimmy Chérizier, noto come Barbecue, ex ufficiale di polizia d'élite ora a capo di una federazione di gang, ha rivendicato la responsabilità per l'aumento degli attacchi, con l'obiettivo di catturare il capo della polizia di Haiti e i ministri del governo, impedendo il ritorno di Henry. La violenza ha raggiunto nuovi picchi con l'occupazione e il vandalismo dello stadio nazionale di calcio e la presa in ostaggio di un dipendente per ore.