Inter-Genoa Seria A diretta tv e streaming: le probabili formazioni

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo aver ottenuto l'undicesima vittoria consecutiva contro l'Atalanta, si prepara ad affrontare il Genoa lunedì 4 marzo alle 20.45, in una partita valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A. La squadra nerazzurra, attualmente in una striscia positiva, cerca di estendere il suo successo contro il Genoa, che si trova in una posizione tranquilla in classifica, al dodicesimo posto con 33 punti.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi. L'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu, fuori per un problema muscolare, e di Bastoni, sospeso per un turno. Acerbi è recuperato e potrebbe completare il reparto difensivo.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino. Il Genoa si presenta con una formazione pronta a dare battaglia, cercando di sfruttare al meglio le proprie risorse per contrastare l'Inter.

Dove Vedere la Partita

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, disponibile sia in TV che in streaming, permettendo ai tifosi di seguire l'evento da diverse piattaforme.

Dettagli del Match

- Data e Ora: Lunedì 4 marzo, ore 20.45

- Stadio: San Siro, Milano

- Trasmissione: DAZN e Sky

L'Inter cerca di mantenere il suo slancio positivo nella Serie A, affrontando un Genoa che punta a sorprendere. Con entrambe le squadre pronte a dare il massimo, il match promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio.