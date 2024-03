Il dottor Alì: streaming e trama puntata 28 Stagione 1 Finale

Il finale della prima stagione di Il Dottor Alì ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Trasmesso sabato 9 marzo 2024 su Real Time, il ventottesimo episodio intitolato C’è sempre una prima volta ha portato gli spettatori attraverso un climax emotivo e drammatico. La serie, che può essere seguita anche in streaming, ha visto il protagonista Alì confrontarsi con suo padre in fin di vita, un evento che segna un punto di svolta nella sua vita.

Il Dottor Alì Stagione 1 Puntata 28 Streaming - Finale Drammatico su Real Time e Discovery+

La fiction turca, che ha riscosso successo anche in Italia, è disponibile per lo streaming su Discovery+ e su Prime Video, offrendo agli spettatori la possibilità di rivivere tutti gli episodi della stagione. La serie ha guadagnato popolarità anche su piattaforme come JustWatch, dove si è posizionata al 101° posto nella classifica giornaliera degli streaming, scalando ben 138 posizioni.

Il Dottor Alì racconta la storia di un giovane specializzando di chirurgia affetto dalla sindrome di Savant, che cerca di realizzare il suo sogno di diventare medico nonostante le sfide imposte dalla sua condizione. La serie è un adattamento della serie internazionale The Good Doctor e ha saputo catturare l'attenzione del pubblico con le sue trame coinvolgenti e i suoi personaggi profondamente umani.

Per chi desidera seguire o rivedere la serie, oltre a Real Time e Discovery+, è possibile accedere agli episodi anche attraverso il servizio di streaming JustWatch.