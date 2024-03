Affitti Brevi e Cedolare Secca: cambiamenti fiscali nel 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, si verificheranno cambiamenti significativi nella tassazione degli affitti brevi in Italia. La Manovra 2024 introduce una nuova aliquota per la cedolare secca sugli affitti brevi: mentre per il primo immobile locato l'aliquota rimarrà al 21%, per il secondo immobile in poi questa salirà al 26%.

Questa modifica fiscale riguarda i proprietari di immobili che non siano l'abitazione principale e che vengono affittati per periodi brevi, fino a 30 giorni, come locazioni turistiche. La locazione turistica è diventata un'attività sempre più popolare in Italia, permettendo ai proprietari di sfruttare la stagionalità del turismo e di adeguare i prezzi di locazione in base alla domanda.

Cedolare Secca 2024, Aumento Aliquota per Affitti Brevi

L'aumento dell'aliquota della cedolare secca al 26% si applica ai proprietari che affittano da due a quattro immobili. Questa misura è stata introdotta con l'articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio e mira a finanziare una riduzione della tassazione sulla prima casa.

La Legge di Bilancio impone nuovi obblighi a chi esercita attività di intermediazione immobiliare per contratti di locazione breve. Questi soggetti dovranno operare una ritenuta a titolo di acconto quando incassano o intervengono nel pagamento dei canoni di locazione.