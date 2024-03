Video di Dottor Bavaro e Elena Spanò scatena polemiche su TikTok

Il noto tiktoker Dottor Bavaro, al secolo Guglielmo, ventenne salernitano e studente di giurisprudenza, ha recentemente fatto parlare di sé per un video piuttosto esplicito girato con Elena Spanò, celebre per la sua attività su OnlyFans. Il video, che ha suscitato numerose discussioni online, è stato condiviso sul profilo di lei, noto per contenuti di natura adulta.

Elena Spanò, 22 anni, è diventata famosa su OnlyFans per il suo dick rating, ovvero la valutazione dei genitali maschili, attività che le permette di guadagnare circa 15mila euro al mese. La collaborazione con Dottor Bavaro, che su TikTok si propone come guru dell'umiltà e dispensa consigli su come conquistare le donne, ha generato un'ampia risonanza mediatica, con il video che è diventato molto ricercato online.

I commenti su Twitter al video sono stati numerosi e vari, con molti utenti che hanno espresso stupore e curiosità per la scelta di Dottor Bavaro di partecipare a un contenuto così esplicito, considerando il suo background e la natura dei suoi contenuti precedenti.

Su Instagram : Carissimi scansafatiche, È QUEL MOMENTO….vi annuncio che il giorno 28/02 sarà disponibile il mio primo video in collaborazione con @therealelenaspano , troverete poi tutti i link in bio e tramite stories…..UMILI??