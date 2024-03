Marco Travaglio condannato per diffamazione: dovrà risarcire Grazia Graziadei con 20mila euro

La Corte d’Appello Civile di Roma ha condannato Marco Travaglio, direttore del 'Fatto Quotidiano', a risarcire Grazia Graziadei, vicedirettrice del Tg1, con 20mila euro per danni. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario iniziato nel 2010, quando Graziadei presentò una querela per diffamazione contro Travaglio a seguito di un articolo pubblicato sul 'Fatto Quotidiano' il 4 luglio 2010. In tale articolo, Travaglio accusava Graziadei di aver diffuso informazioni inesatte in un servizio del Tg1, riferendosi a esse come dati ufficiali del Ministero della Giustizia.

Il processo ha visto diverse fasi, con tre sentenze di non luogo a procedere, tutte annullate dalla Corte di Cassazione, e una condanna per diffamazione in primo grado nel 2018, seguita da un'assoluzione nel 2020 che è stata poi annullata dalla Cassazione nel 2022. Quest'ultima ha riconosciuto gli estremi della diffamazione, rinviando il caso al giudice civile per un nuovo esame, che ha portato alla condanna di Travaglio al risarcimento di 20mila euro.

Questa sentenza si aggiunge ad altre condanne per diffamazione che hanno coinvolto Travaglio e il 'Fatto Quotidiano' negli ultimi anni, tra cui una condanna a risarcire Matteo Renzi con 80mila euro più spese legali per averlo ripetutamente diffamato.