Alexei Navalny: Folla commossa ai funerali del dissidente Russo - Video

Una folla commossa si è riunita per l'ultimo saluto ad Alexei Navalny, il noto dissidente russo morto in carcere. Durante la cerimonia funebre, i presenti hanno ripetuto il suo nome e il mantra Non avevi paura e noi non abbiamo paura, mentre il feretro veniva accolto con applausi nella chiesa di Mosca.

Il team di Navalny ha condiviso un video che mostra l'emozionante scena all'arrivo del feretro, sottolineando il coraggio e la determinazione del dissidente. Kira Yarmysh, la portavoce di Navalny, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha incoraggiato i sostenitori a continuare la lotta per la giustizia e la libertà, nonostante le difficoltà previste.

La morte di Navalny ha suscitato reazioni internazionali, con il presidente della Lettonia che ha accusato il Cremlino di assassinio e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha attribuito la responsabilità a Putin. Amnesty International ha definito Navalny un prigioniero di coscienza e ha chiesto un'indagine indipendente sulla sua morte.

La cerimonia funebre si svolge sotto stretta sicurezza, con una diretta che documenta l'evento e la partecipazione della comunità. La morte di Navalny, avvenuta dopo un trasferimento in una remota colonia penale e seguita da un periodo di isolamento e mancanza di cure mediche adeguate, ha riacceso il dibattito sulla situazione dei diritti umani in Russia.