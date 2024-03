Meningite Batterica a Pisa: cos'è, sintomi, come si prende

Un caso di meningite batterica di tipo B è stato confermato in uno studente che frequenta la scuola media di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. L'azienda sanitaria locale, l'Ausl Toscana Nord Ovest, ha prontamente reagito attivando le procedure di screening e profilassi necessarie. Circa 400 persone tra studenti e personale scolastico sono state sottoposte a vaccinazione, e tutti i contatti dell'individuo colpito dalla malattia sono stati rintracciati. Attualmente, la situazione è monitorata e sotto controllo, senza segnalazioni di ulteriori casi.

La meningite di tipo B è causata dal batterio Neisseria meningitidis, che può colonizzare le alte vie respiratorie senza necessariamente causare malattia. La trasmissione avviene tramite le secrezioni respiratorie, e i portatori sani rappresentano la principale fonte di contagio. Tuttavia, la probabilità di trasmissione della malattia è bassa, e i casi secondari sono rari.

I sintomi della meningite meningococcica includono febbre, rigidità del collo, mal di testa e confusione, e possono peggiorare rapidamente. È fondamentale cercare immediatamente attenzione medica in presenza di questi sintomi. La vaccinazione rappresenta lo strumento più efficace per la prevenzione della meningite batterica, e in Italia sono disponibili diversi vaccini contro la malattia.

Il giovane studente colpito dalla meningite sta attualmente bene e rimane sotto osservazione medica. La risposta tempestiva delle autorità sanitarie ha permesso di contenere il rischio di diffusione e di proteggere la comunità scolastica.