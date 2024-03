Pescara: il ragazzo che per 44 ore è stato in bilico sul balcone è salvo

A Pescara, un ragazzo di 23 anni è stato salvato dopo aver trascorso 44 ore in bilico sul balcone del suo appartamento situato in piazza dello Spirito Santo. L'episodio, iniziato nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio, si è concluso intorno alle 10 di venerdì 1 marzo, quando gli agenti della polizia sono intervenuti riuscendo a fermare il giovane e a metterlo in sicurezza.

Il salvataggio è avvenuto dopo che il ragazzo, visibilmente stremato, è rientrato in casa. Approfittando di questo momento, gli agenti hanno sfondato la porta socchiusa dell'appartamento, fingendo di voler consegnare una scatoletta di mangime per il cane del giovane. Una volta all'interno, hanno potuto recuperare il 23enne e trasportarlo in ospedale con un'ambulanza del 118.

Durante l'attesa, sotto al balcone erano stati posizionati due gonfiabili dai vigili del fuoco per prevenire eventuali cadute, anche accidentali. Inoltre, dall'appartamento sono stati recuperati un cane di nome Axel e alcuni gatti.

Il giovane, che sta affrontando un percorso di cambiamento di genere, ha trascorso due notti in bilico tra la vita e la morte prima del suo salvataggio. La situazione ha tenuto in ansia la comunità e le forze dell'ordine, che hanno lavorato incessantemente per garantire un esito positivo.