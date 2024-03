Diablo IV: le Forche Caudine arrivano il 5 marzo

Il community director Adam Fletcher, l'associate game director Joseph Piepiora e il lead live class designer Adam Jackson hanno annunciato cheLe Forche Caudine arriveranno il 5 marzo! Dopo l’annuncio, sono stati raggiunti da Annacakelive e MacroBioBoi, per mostrare ai fan un po' di gameplay in live. È stato anche il momento perfetto per parlaredell'aggiornamento di mid season per la Stagione dei Costrutti, che vedrà alcuni cambiamenti sul bilanciamento delle classi, oltre al ritorno di alcuni poteri vampireschi aggiornati direttamente dalla Stagione del Sangue.

LE FORCHE CAUDINE