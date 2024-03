Campania: Bassetti critica De Luca e difende il Ministro Schillaci

L'infettivologo Matteo Bassetti ha preso posizione nella controversia sulla sanità in Campania, difendendo il ministro della Salute e puntando il dito contro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Secondo Bassetti, non è possibile incolpare il ministro Schillaci per le difficoltà del sistema sanitario campano, poiché la gestione della sanità è di competenza regionale.

La polemica è scaturita in seguito alla comparsa di manifesti in Campania che accusano il governo di aver tradito il Sud. Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha risposto alle critiche di De Luca, sottolineando che il governo attuale crede nel Sud e nella sanità pubblica, e ha lavorato per garantire un'offerta di salute equa e omogenea, come previsto dalla Costituzione italiana.

Gemmato ha inoltre evidenziato che, nonostante le accuse di De Luca riguardo alla mancanza di fondi per il Sud, i nuovi criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 2023 hanno assegnato alle Regioni del Sud, inclusa la Campania, 220 milioni di euro in più.

La Campania detiene il record negativo per mobilità sanitaria interregionale, un indicatore della tendenza dei cittadini a cercare cure mediche fuori dalla propria regione, il che riflette le carenze del sistema sanitario locale.

In difesa del governo, Gemmato ha messo in luce le azioni intraprese in soli 15 mesi di governo, confrontandole con i 9 anni di amministrazione di De Luca, e ha chiesto al governatore cosa abbia fatto in questo periodo per migliorare la situazione sanitaria in Campania.