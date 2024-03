Blocco USA: Condanna Israele per Strage a Gaza

Gli Stati Uniti hanno impedito l'approvazione di una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che condannava Israele per la morte di oltre 100 palestinesi avvenuta a Gaza City. La dichiarazione, proposta dall'Algeria, esprimeva profonda preoccupazione per l'incidente in cui le vittime aspettavano la distribuzione di aiuti alimentari. Il vice ambasciatore USA ha sottolineato la necessità di un testo che tenga in considerazione tutti i fatti prima di procedere con una condanna.

La ricostruzione degli eventi è contrastante: secondo le autorità palestinesi, la tragedia è stata causata dall'apertura del fuoco da parte delle forze israeliane, mentre Israele sostiene che la maggior parte delle vittime siano morte a causa di una calca e di camion che hanno perso il controllo, con meno di 10 persone uccise direttamente dai militari. Inoltre, Israele ha accusato alcuni dipendenti dell'UNRWA di essere coinvolti in attacchi terroristici, portando a una sospensione temporanea dei contributi da parte di principali donatori come gli Stati Uniti e la Germania.

Il bilancio delle vittime è stato confermato da diverse fonti, con almeno 112 persone morte e altre 760 ferite. Le conseguenze diplomatiche dell'incidente sembrano allontanare la possibilità di un accordo tra Israele e Hamas per una tregua e il rilascio degli ostaggi. Nel frattempo, il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha superato i 30.000 morti dall'inizio della guerra.