Le serie e film Netflix da non perdere in questo primo weekend di Marzo 2024

Netflix accoglie il primo weekend di marzo 2024 con una serie di titoli imperdibili per gli appassionati di streaming. Tra le proposte più attese, spiccano il film di fantascienza Spaceman con Adam Sandler, la serie fantasy Avatar - La leggenda di Aang e la serie francese Furies. Questi titoli si aggiungono a un catalogo già ricco che include nuove uscite come The Gentlemen, Irish Wish e 3 Body Problem, oltre a una vasta gamma di film acquisiti come i quattro originali di Hunger Games e le commedie Dumb and Dumber e Step Brothers.

Spaceman vede Adam Sandler in un ruolo drammatico, interpretando un uomo in una missione spaziale solitaria della durata di un anno, ispirato al romanzo Il Cosmonauta.

La serie Avatar - La leggenda di Aang promette di essere uno dei titoli più visti a livello mondiale, mentre Furies racconta la storia di una giovane donna, Lyna, che cerca di vendicare la morte del padre e si trova coinvolta nella rete della giustizia parigina.

Netflix continua a rinnovare il suo catalogo con titoli originali e acquisiti, come la serie Girls5eva, acquisita da Peacock, e la nuova stagione di Somebody Feed Phil. Inoltre, i fan dei supereroi potranno godersi i film The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, mentre gli amanti delle commedie potranno scegliere tra classici come National Lampoon's Animal House e Step Brothers.

Per gli abbonati Netflix, il weekend dall'1 al 3 marzo offre quindi una varietà di generi e storie, dalle avventure spaziali alle serie fantasy, dalle drammatiche vicende personali alle azioni al femminile, garantendo intrattenimento per tutti i gusti.