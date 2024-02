Stefano Mei alza la voce (giustamente) e risponde al Ministro Abodi sulla questione Mondiali Roma 2027

Chi ci segue, conoscebene il nostro punto di vista quanto si tratta di esprimersi su questioni che riguardano la politica, seppur sportiva. Questa volta però, non potevamo non essere d’accordo con il Presidente della Fidal Stefano Mei all’indomani della clamorosa rinuncia del nostro governo alla possibilità di organizzare i Campionati del Mondo a Roma nel 2027. Il numero uno dell’atletica italiana ha rilasciato all’ansa, una vibrante, incisiva e appropriata intervista sull’accaduto. Alzando la voce nei confronti del Ministro, a nostro avviso giustamente. L’atletica italiana, dopo i risultati degli ultimi anni merita più rispetto, sotto tutti i punti di vista. Certi comportamenti non dovrebbero essere ammissibili.

Di seguito il testo dell’intervista che pubblichiamo integralmente come apparsa anche sul sito federale della FIDAL.

