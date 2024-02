Fedez riceve scuse dal Codacons dopo rimozione di accuse di evasione fiscale

Il rapper italiano Fedez ha ricevuto una lettera di scuse dal Codacons, che ha anche rimosso dal proprio sito web un comunicato stampa in cui accusava l'artista e le società della sua famiglia di evasione fiscale. La controversia era nata in seguito a due denunce presentate dall'associazione dei consumatori alla Guardia di Finanza di Roma e Milano, che sollecitavano controlli fiscali su Federico Lucia, noto come Fedez.

Il Codacons aveva inizialmente sostenuto che le operazioni finanziarie e la gestione del patrimonio di Fedez attraverso diverse società potessero condurre a una possibile elusione fiscale, sebbene non intenzionale. Tuttavia, in seguito alla querela per calunnia e diffamazione presentata da Fedez e dai suoi genitori, che sono anche amministratori delle società Doom srl e Zedef srl, l'associazione ha fatto marcia indietro.

La lettera di scuse inviata al rapper chiarisce che non vi era l'intenzione di accusarlo di evasione fiscale o di condotte illecite. Questo gesto sembra segnare un passo verso la risoluzione del conflitto, anche se il Codacons ha precisato che continuerà ad approfondire la vicenda.

In precedenza, Fedez aveva perso una causa contro il Codacons, che lo aveva accusato di pubblicità occulta e omofobia, ma la querela per diffamazione era stata archiviata per insussistenza del fatto e dell'elemento soggettivo. Inoltre, il rapper aveva perso un'altra battaglia legale contro l'associazione riguardante un banner pubblicato sul sito del Codacons relativo a una raccolta fondi per attività legali in tema Covid, con il Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la piena legittimità dell'iniziativa dell'associazione.