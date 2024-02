Installare una pompa di calore è una scelta conveniente: vantaggi e caratteristiche

Al giorno d’oggi, l’installazione di una pompa di calore di classe energetica fino ad A non solo è semplice, ma consente anche di rinfrescare e di riscaldare la propria abitazione con tutti i comfort e senza che ci sia bisogno del gas. La cosiddetta efficienza energetica è la soluzione a cui fare riferimento per incrementare il comfort domestico e al tempo stesso abbattere i consumi. Si tratta, in un certo senso, del percorso che ognuno di noi dovrebbe affrontare, così da ottenere molto con poco: in altre parole, più comodità, meno gas serra, consumi ridotti e meno agenti nocivi. Le pompe di calore, in particolare, offrono l’opportunità di usufruire di un riscaldamento rapido ed efficace in tutti gli ambienti in inverno, e un gradevole raffrescamento durante i mesi estivi: i consumi vengono ridotti senza che il gas venga bruciato.

Come funzionano le pompe di calore

Il funzionamento delle pompe di calore si basa sull’elettricità: per ogni kW di energia elettrica che viene impiegata per attivarle, vengono restituiti 4 kW di energia termica. Ne deriva un comfort notevole, con un risparmio altrettanto considerevole, a fronte di prestazioni di livello elevato. Immergas, per esempio, con la sua nuova serie Magis M offre ben tredici modelli, per un range compreso tra i 4 e i 30 kW, con molte proposte che raggiungono la classe energetica più elevata possibile. Ognuno di questi dispositivi è in grado di lavorare in maniera ottimale a bassa temperatura, sfruttando il raffrescamento attraverso i ventilconvettori e il riscaldamento a pavimento; per di più, la modalità silent mode riduce i rumori, così che non si corra il rischio di essere disturbati durante la notte.

La predisposizione delle pompe di calore

Grazie a pompe di calore efficienti per il massimo comfort in molti casi è possibile lavorare anche a temperature elevate, con gli impianti a termosifone. Ciò rappresenta un beneficio evidente se si ha intenzione di provvedere al restauro di una casa evitando interventi eccessivamente invasivi. La facilità di installazione è un altro punto di forza di questi dispositivi, che sono versatili e in grado di funzionare in autonomia per raffrescare o riscaldare o, in alternativa, possono essere associate a caldaie, attraverso la realizzazione di impianti integrati che in qualunque momento possano individuare la fonte di energia più vantaggiosa, tramite un gestore di sistema digitale che permette di limitare i consumi. Le pompe di calore che sono predisposte per essere connesse ai pannelli fotovoltaici garantiscono un ampio assortimento di soluzioni, così da riuscire ad adeguarsi alle necessità di vari tipi di abitazioni, sempre sfruttando il più possibile le energie rinnovabili.

Le soluzioni di Immergas

Affidarsi alle pompe di calore di Immergas è la migliore soluzione per risparmiare e sperimentare un comfort domestico costante. Questi dispositivi possono essere anche abbinati al fotovoltaico Immerenergy, al fine di ridurre ancora di più i consumi elettrici; così, si può usufruire di performance alte in raffrescamento o in riscaldamento, per un comfort superiore in modo particolare nel corso delle cosiddette mezze stagioni. Le soluzioni che prevedono unicamente la pompa di calore con Immergas, invece, aiutano a migliorare la classe energetica degli impianti o di tutto il sistema edificio: il che significa incrementare il valore al metro quadro della casa, per un investimento subito redditizio.

Buoni motivi per affidarsi a Immergas

Tutti gli investimenti, grazie alle detrazioni fiscali, si rivelano particolarmente convenienti; in più il credito al consumo permette di diluire fino a 72 rate il pagamento. È possibile impiegare le pompe di calore aria acqua anche nel contesto di un sistema integrato, composto per esempio da una pompa di calore, un impianto solare termico e una caldaia: così, si ottiene da tutte le fonti di energia il beneficio più elevato possibile. Immergas propone soluzioni non solo per il raffrescamento e il riscaldamento, ma anche per la produzione di acqua calda sanitaria, grazie a cui è possibile servire abitazioni moderne o di antica costruzione, così come negozi e uffici. La gestione economica che viene garantita dalle pompe di calore di Immergas si abbina a standard di efficienza energetica ottimali e a un abbattimento delle emissioni inquinanti, sia durante i mesi invernali che nel corso della stagione estiva.