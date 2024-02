A Scuola tornano i giudizi, Il pediatra: Via l'insufficiente

Il pediatra Italo Farnetani suggerisce di sostituire il termine "insufficiente" con una formula meno dannosa nelle pagelle scolastiche, in seguito all'annuncio del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla reintroduzione dei giudizi classici come "ottimo" e "buono". Farnetani, professore ordinario di pediatria, accoglie positivamente la riforma ma invita a una valutazione equa degli studenti, basata sui principi della docimologia, la scienza della valutazione didattica. Il dibattito si concentra su come comunicare i risultati agli studenti e alle famiglie, proponendo un giudizio descrittivo, sintetico o numerico. Farnetani evidenzia le debolezze del giudizio descrittivo in termini di comunicazione e responsabilità, sottolineando l'importanza di una valutazione corretta e di una comunicazione chiara dei risultati.

La proposta di Farnetani mira a migliorare l'approccio valutativo nelle scuole, enfatizzando la necessità di un linguaggio comprensibile e di una valutazione che rispetti i progressi e le difficoltà di ogni studente. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di riforma del sistema di valutazione scolastica, cercando di rendere i giudizi più costruttivi e meno penalizzanti per gli studenti.