Codacons contro Burioni: richiesta intervento rettore per bocciature e bodyshaming

Il Codacons ha sollevato una questione riguardante il professor Roberto Burioni, noto virologo della facoltà di Medicina dell’Università San Raffaele di Milano, dopo che solo 10 studenti su 408 hanno superato il suo pre-test di Microbiologia, consistente in 8 domande a risposta multipla. L'associazione dei consumatori ha richiesto "misure urgenti" da parte dell'Università a tutela degli studenti, sottolineando come questa non sia la prima volta che Burioni si trova al centro di controversie. Tra le accuse mosse contro il professore, vi sono presunti conflitti di interesse riguardanti i vaccini, un caso di bodyshaming sui social media, e dichiarazioni polemiche sui no-vax e sulla gestione della pandemia di COVID-19 in Italia.

Il Codacons ha espresso preoccupazione per il comportamento di Burioni, che include insulti sui social media e bodyshaming, chiedendosi se sia appropriato che un professore con tale comportamento possa bocciare il 97% degli studenti ai suoi esami. Alla luce delle proteste degli studenti, l'associazione ha suggerito l'intervento del Rettore dell’Università San Raffaele, proponendo la presenza di un ispettore.

In passato, il Codacons aveva già presentato un esposto contro Burioni, chiedendo la sua radiazione dall'Ordine dei Medici di Pesaro-Urbino. Questa nuova polemica si aggiunge a una serie di controversie che hanno coinvolto il virologo, evidenziando una situazione di tensione tra il mondo accademico e alcune parti della società civile.