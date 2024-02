Macron e la Crisi Ucraina: Francia incerta sul Whatever it Takes

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente evocato la famosa frase "whatever it takes", resa celebre da Mario Draghi durante la crisi dell'Euro, per sottolineare la determinazione della Francia nel non permettere alla Russia di vincere la guerra in Ucraina. Tuttavia, il Financial Times ha messo in dubbio la fattibilità di tale impegno, sottolineando che la Francia non possiede i mezzi necessari per fare "tutto il necessario" a protezione dell'Ucraina.

Macron ha sorpreso i leader dell'UE e Mosca non escludendo l'invio di truppe di terra in Ucraina, una mossa che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati europei. Mentre la Francia ha un esercito di medie dimensioni ed è l'unico paese dell'UE dotato di armi nucleari, le sue finanze pubbliche limitate riducono la sua capacità di investire in difesa senza tagliare la spesa altrove.

Altri alleati europei, come la Germania, si sono rapidamente distanziati dall'idea di Macron di inviare truppe in Ucraina. La Francia ha anche affrontato critiche per aver fornito meno armamenti all'Ucraina rispetto ad altri alleati occidentali. Macron ha ammesso che non c'è un consenso sull'invio di truppe, ma ha sostenuto che l'idea non dovrebbe essere scartata.

La difesa francese ha segnalato che la Russia sta impegnandosi in una "guerra ibrida" contro la Francia, con attacchi informatici e campagne di disinformazione, oltre a tattiche intimidatorie in aria e in mare. Questo cambio di atteggiamento di Macron è in netto contrasto con la sua posizione iniziale di mediazione con Vladimir Putin e riflette una crescente preoccupazione per la capacità dell'Europa di agire come una vera potenza geopolitica.

Nonostante l'ambizione di Macron di assumere un ruolo di leadership, la politica interna francese potrebbe ostacolare questi sforzi. La Francia si trova di fronte a una situazione in cui deve bilanciare la necessità di sostenere l'Ucraina con le proprie limitazioni finanziarie e strategiche.