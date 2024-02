Roma celebra Claudio Baglioni: il cantautore premiato con la Lupa d'Oro

Claudio Baglioni è stato insignito della Lupa d'Oro, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Roma. La cerimonia di consegna si terrà tra due settimane, come annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato, al termine dell'ultimo concerto di Baglioni al Palaeur. Questo evento segna un ritorno dell'onorificenza nella città di Roma, con Baglioni che diventa il primo grande cantautore romano a riceverla, dopo che in passato è stata assegnata anche a musicisti non romani, come Vasco Rossi nel 2022.

La decisione di premiare Baglioni con la Lupa d'Oro si inserisce in un contesto più ampio, in cui l'amministrazione comunale sembra intenzionata a rendere omaggio ai grandi artisti della musica romana. La notizia è stata comunicata a sorpresa al cantautore al termine del suo concerto, evento che ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dello spettacolo e della politica, tra cui Sergio Castellitto, Pierfrancesco Favino, Mara Venier, Massimo Giletti, Marco Giallini, l'ex ministro Dario Franceschini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.