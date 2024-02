Ucraina-Russia, stallo aiuti USA e supporto armi Corea del Nord: la situazione si aggrava

L'Ucraina si trova in una situazione sempre più precaria a causa del sostegno militare che la Russia riceve dalla Corea del Nord e del blocco degli aiuti statunitensi. La Corea del Sud ha denunciato un nuovo invio di armi dalla Corea del Nord alla Russia, evidenziando la crescente cooperazione militare tra i due paesi, entrambi sottoposti a sanzioni internazionali. Questo supporto arriva in un momento critico per l'Ucraina, che vede bloccato a Washington un pacchetto di aiuti da 61 miliardi di dollari, destinato a fornire armi e supporto al paese assediato.

La situazione si complica ulteriormente con l'annuncio della Casa Bianca dello stop agli aiuti per l'Ucraina a causa dell'esaurimento dei fondi, mettendo in luce le difficoltà interne degli USA nel sostenere Kiev in modo continuativo. Questo stallo arriva nonostante l'esistenza di un forte supporto bipartisan per l'Ucraina negli Stati Uniti, come evidenziato dalle dichiarazioni congiunte di Biden e Zelenskyy, che sottolineano l'importanza della cooperazione tra i due paesi per rafforzare le democrazie e contrastare l'aggressione russa.

La Corea del Sud, il Giappone e gli Stati Uniti hanno condannato fermamente le forniture di armi dalla Corea del Nord alla Russia, sottolineando come queste violino numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e aumentino significativamente il bilancio umano del conflitto. Nonostante le sfide, l'Ucraina continua a cercare supporto internazionale, come dimostra l'accordo con la Corea del Sud per la produzione di droni, ma la crescente cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord e il blocco degli aiuti statunitensi complicano notevolmente la situazione per Kiev.