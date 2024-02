CORSAIR - nuove ventole RX Series

CORSAIR amplia l’ecosistema iCUE LINK con le nuove ventole ad alte prestazioni RX Series

CORSAIR ha presentato oggi le ventole per PC iCUE LINK RX Series, andando ad ampliare ulteriormente il rivoluzionario ecosistema iCUE LINK. Questo nuovo lancio rappresenta un passo significativo nell’evoluzione della gamma di componenti DIY di CORSAIR e vuole consolidare l’impegno per l’innovazione e l’eccellenza all’interno di un contesto dinamico come il mercato dei PC DIY.

Le ventole RX Series sono il prodotto più avanzato dello sviluppo ingegneristico e integrano cuscinetti magnetici a cupola CORSAIR, tecnologia AirGuide e alette riprogettate internamente ed ottimizzate per garantire un’efficienza di raffreddamento ineguagliabile, sia che vengano utilizzate con radiatori oppure case. L’integrazione nell’ecosistema iCUE LINK, unico nel suo genere, incarna l’impegno dell’azienda volto a rendere le operazioni di assemblaggio un’esperienza ancora più accessibile e fruibile da una platea di utenti più vasta.

Le ventole RX definiscono quindi un nuovo standard a livello di qualità di assemblaggio e potenza del flusso d’aria. Queste prestazioni elevate sono il risultato di un’ampia attività di ricerca e sviluppo mirata ad un’ottimizzazione scrupolosa, oltre all’impiego di materiali all’avanguardia come i polimeri a cristalli liquidi (nei modelli non RGB). Inoltre, la struttura delle alette delle ventole e del telaio include rinforzi in fibra di vetro per aumentarne la durata.

Le ventole RX Series vantano un sistema di controllo digitale connesso all’ecosistema iCUE LINK che permette di impostare con precisione la velocità desiderata: fino a 2.100 giri/min per i modelli da 120 oppure 1.700 giri/min. per i modelli da 140 mm. Le curve preimpostate sono facili da configurare tramite il software CORSAIR iCUE e sono inoltre presenti opzioni avanzate di regolazione, per ottimizzare le capacità di raffreddamento del sistema.

“Ci siamo assunti l’impegno di creare una ventola che potesse offrire le massime performance sia come ventola per case che come ventola per radiatori”, dichiara Aaron Neal, Direttore DIY Product Marketing di CORSAIR. “Abbiamo voluto anche integrare la tecnologia iCUE LINK per garantire la migliore esperienza di assemblaggio. Con le RX Series, crediamo di aver soddisfatto e persino superato tutte queste richieste”.

Il cuscinetto magnetico a cupola brevettato da CORSAIR non crea quasi alcun attrito fra le componenti, riduce la rumorosità e prolunga la durata della ventola. Le ventole RX e RX RGB sono inoltre le prime ad avere le viti a montaggio rapido CORSAIR Quikturn, dotate di una filettatura unica nel loro genere che permette di montarle con un solo giro.

Dalla sua presentazione durante lo scorso anno, l’ecosistema iCUE LINK è stato ampiamente apprezzato sul mercato DIY per il peculiare carattere rivoluzionario che ha impresso al settore dell’assemblaggio di PC. Con il collegamento a cascata di molteplici tipi di componenti utilizzando un solo connettore standard universale, CORSAIR ha reso l’assemblaggio un’operazione più facile e lineare. Le tecnologie smart integrate in tutti i prodotti iCUE LINK permettono, inoltre, di comunicare in maniera intelligente e bidirezionale con un unico controller, sia inviando dati sia erogando l’alimentazione necessaria all’intera serie di dispositivi presenti per mezzo di una singola porta. Il risultato? Tempi di assemblaggio drasticamente ridotti e gestione semplificata dei cablaggi: una rimozione dei principali ostacoli che va quindi a favore di chi desidera approcciarsi per la prima volta al mondo dell’assemblaggio.

Le ventole CORSAIR iCUE LINK RX RGB sono disponibili nelle varianti nero o bianco, mentre le ventole RX sono disponibili nella colorazione nero stealth. Gli starter kit includono tre ventole da 120 mm o due ventole da 140 mm oltre a un controller iCUE LINK System Hub. I kit di espansione a ventola singola permettono invece di potenziare il proprio sistema di raffreddamento iCUE LINK.

Disponibilità e prezzi

Le ventole CORSAIR iCUE LINK RX Series e RX RGB Series sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Le ventole RX e RX RGB dispongono di una garanzia di cinque anni, supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR, presente a livello internazionale.