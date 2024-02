Stabilimento Amadori: autotrasportatore muore schiacciato da un tir

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nello stabilimento Amadori di Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo, dove un autotrasportatore di 66 anni, residente a Forlimpopoli e di origini siciliane, è morto schiacciato dalla motrice di un mezzo pesante in manovra. L'incidente è avvenuto il 26 febbraio 2024, quando l'uomo, dipendente di una ditta esterna che trasporta materie prime e prodotti finiti tra lo stabilimento di Mosciano e la sede romagnola dell'azienda, stava attraversando il piazzale per raggiungere il box della pesa dove avrebbe dovuto ritirare dei documenti.

Nonostante l'intervento tempestivo di operatori sanitari del 118 e vigili del fuoco, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di rimozione della salma sono proseguite per tutta la notte, richiedendo l'intervento di una gru per sollevare la motrice del camion.

L'autista del mezzo pesante, sentito dagli investigatori, ha dichiarato di non aver visto il pedone. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Giulianova. L'azienda Amadori ha espresso il più profondo dolore per l'accaduto e le più sentite condoglianze alla famiglia dell'autista coinvolto, mettendosi a disposizione delle autorità intervenute.