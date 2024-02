Allarme Cybersicurezza: Aumento delle frodi informatiche su Facebook, WhatsApp e Criptovalute

Un recente report di Swascan, parte del Gruppo Tinexta, ha evidenziato un significativo aumento delle frodi informatiche che colpiscono gli strumenti digitali di uso quotidiano, con particolare attenzione a Facebook, WhatsApp e le criptovalute. Il pacchetto Office 360 è risultato essere il più colpito con una percentuale del 17,8%, seguito da Facebook (11,5%) e WhatsApp (3,9%) .

L'Italia si posiziona tra i cinque paesi più bersagliati al mondo per quanto riguarda gli attacchi ransomware, un tipo di malware che cripta i dati degli utenti e richiede un riscatto per il loro sblocco. Questi attacchi non risparmiano le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano l'80% delle vittime in Italia, con la maggior parte delle aziende colpite che hanno un fatturato inferiore ai 250 milioni di euro.

Il fenomeno del phishing, che utilizza e-mail e messaggi ingannevoli per ottenere informazioni riservate, è la tipologia di cyber attacco più diffusa a livello globale, con oltre 448.665 portali dedicati al phishing registrati nel secondo semestre del 2023.

Swascan sottolinea l'importanza di adottare strategie di difesa avanzate per proteggere il patrimonio digitale e la sicurezza delle informazioni, in un contesto in cui gli attacchi informatici diventano sempre più sofisticati.