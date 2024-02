Denis Verdini torna in carcere a Firenze: Revocati gli arresti domiciliari

A Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia, sono stati revocati gli arresti domiciliari ed è trasferito in carcere a Firenze per evasione. Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia, è stato trasferito dal regime di detenzione domiciliare al carcere di Sollicciano a Firenze, in seguito alla revoca degli arresti domiciliari ordinata dal Tribunale di sorveglianza del capoluogo toscano. La decisione è stata presa a causa di tre episodi di evasione dalla sua villa di Pian dei Giullari, dove Verdini stava scontando una condanna definitiva a 6 anni per la bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino, di cui è stato presidente. Inoltre, Verdini è stato condannato definitivamente anche a 5 anni e mezzo per il fallimento della Società Toscana Edizioni.

La revoca degli arresti domiciliari è stata richiesta dalla Procura generale di Firenze, dopo che Verdini è stato sorpreso a partecipare a cene a Roma con politici e dirigenti Anas, nonostante dovesse rimanere nella sua abitazione per la detenzione domiciliare. Queste cene facevano parte di un'inchiesta per corruzione condotta dalla Guardia di Finanza per conto della Procura della Capitale, in cui Verdini è indagato assieme al figlio, Tommaso.

La sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna d'appello a 6 anni e mezzo di reclusione per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino, riducendo la pena originaria di sei anni e dieci mesi a seguito dell'estinzione, per prescrizione, di una parte della condanna relativa all'accusa di truffa sui fondi dell'editoria.

Questa notizia segna l'ultimo capitolo di una lunga serie di procedimenti giudiziari che hanno coinvolto Verdini, una figura di spicco della politica italiana e del partito Forza Italia, dimostrando ancora una volta l'attenzione delle autorità giudiziarie italiane verso i casi di corruzione e malgestione finanziaria.