Stazione di Felizzano: ragazzo muore investito da un treno

Una tragica vicenda si è consumata questa mattina, poco prima delle 8, alla stazione ferroviaria di Felizzano, in provincia di Alessandria, dove un ragazzo è stato tragicamente investito da un treno, perdendo la vita. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma le prime informazioni suggeriscono che il giovane, di cui non sono state rivelate le generalità, stesse tentando di attraversare i binari per raggiungere un altro convoglio al momento dell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.