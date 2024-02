Rapina in villa a Flero: imprenditori sequestrati e minacciati

Una coppia di imprenditori è stata vittima di una rapina nella loro abitazione a Flero, in provincia di Brescia. Il fatto è avvenuto intorno alle 19 del 26 febbraio quando un commando armato composto da almeno quattro persone ha fatto irruzione nella villa. Tre malviventi sono entrati nell'abitazione mentre un quarto faceva da palo. I rapinatori hanno minacciato i proprietari con una pistola, costringendoli ad aprire la cassaforte. In meno di dieci minuti, hanno sottratto denaro, orologi, gioielli e altri preziosi. Dopo il furto, i proprietari sono stati chiusi in una stanza e liberati solo poco prima della fuga dei banditi. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.