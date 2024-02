Panico alla fiera dei dinosauri a Livorno: robot spinosauro fuori controllo

Momenti di paura si sono vissuti al Modigliani Forum di Livorno durante la fiera expo di dinosauri robotizzati "Dinosaurs World". Un dinosauro robot spinosauro, alto tra i 3 e i 4 metri, è andato fuori controllo sabato scorso, rischiando di travolgere alcuni bambini presenti all'evento.

L'incidente è avvenuto quando il robot, telecomandato, ha iniziato a muoversi a velocità sostenuta, finendo la sua corsa contro un container adibito a cinema 3D. Una madre, presente con i suoi due figli di otto e tre anni, ha raccontato di aver temuto per la vita di una bambina che si pensava fosse stata schiacciata dal robot. Grazie all'intervento di alcuni uomini, tra cui il marito della donna, che hanno sollevato il robot, si è evitato il peggio.

Nonostante il grande spavento, non si registrano feriti gravi. L'evento ha suscitato una forte emozione tra i presenti, con genitori che si sono affannati per mettere in sicurezza i propri figli. La situazione è stata poi gestita e tutto si è risolto senza conseguenze serie.