Incendio in rsa a Limbiate: evacuati 30 pazienti, nessun ferito

Un incendio è divampato all'interno di una residenza per anziani (Rsa) a Limbiate, nel Monzese, portando all'evacuazione di 30 pazienti. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite nell'incidente. Le squadre dei vigili del fuoco sono prontamente intervenute sul posto per gestire l'emergenza e assicurare la sicurezza degli anziani ospiti della struttura.

L'evento si inserisce in un contesto di frequenti interventi dei vigili del fuoco nella zona per incendi di varia natura, dimostrando l'importanza della prontezza e dell'efficacia delle squadre di soccorso in situazioni di emergenza.