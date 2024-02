Femminicidio a Barga: Maria Ferreira uccisa dall'ex marito prima dell'udienza di separazione

Maria Ferreira, 52 anni, di origine brasiliana, è stata tragicamente uccisa il 26 febbraio a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dall'ex marito Vittorio Pescaglini, 55 anni. L'omicidio è avvenuto in pieno giorno, sul marciapiede di via Cesare Battisti, davanti a testimoni. Pescaglini, dopo aver commesso il delitto, si è consegnato ai carabinieri, ammettendo la propria colpevolezza. L'udienza di separazione tra i due era prevista per il giorno successivo, il 27 febbraio. Questo evento segna l'undicesimo femminicidio in Italia nel 2024, un fenomeno di violenza che continua a mietere vittime nonostante gli sforzi per contrastarlo.

Il sindaco di Barga, Caterina Campani, ha espresso sconcerto e rabbia per l'accaduto, sottolineando come sia intollerabile che le donne continuino a essere uccise per mano di uomini violenti. Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è detto sconcertato e furioso, condannando fermamente l'atto di violenza e offrendo le proprie condoglianze alla famiglia della vittima.