I benefici che derivano dall’avere un numero verde

Per poter emergere in un ambiente altamente competitivo le aziende necessitano di rendersi disponibili per i propri clienti per il maggior lasso di tempo possibile, magari sette giorni su sette, con tempi di risposta brevi. Per raggiungere tale obiettivo, è possibile sfruttare i vantaggi di avere un numero verde.

Non a caso, sono sempre di più le aziende che scelgono questo servizio, così da garantire ai clienti un metodo di contatto gratuito e affidabile. Infatti, questo servizio consente al mittente di non pagare la chiamata, poiché la spesa viene sostenuta dal destinatario.

A chi è consigliato il numero verde?

In genere, sono le grandi aziende e gli enti pubblici a fornire, tra le diverse opzioni di contatto, un numero verde. Tuttavia, questo servizio può essere utile anche ad altre tipologie di aziende e professionisti. Ad esempio, le start-up e le piccole-medie imprese potrebbero utilizzare il numero verde per consolidare la propria reputazione sul mercato, sin dalle prime fasi di attività, scegliendo un’offerta su misura per le proprie esigenze.

Questo canale di comunicazione, inoltre, può essere particolarmente utile in alcuni settori come la vendita al dettaglio, la sanità, il turismo e l’ospitalità, e in generale tutti quelli che richiedono un contatto diretto con il pubblico, sia prima della vendita del prodotto o servizio (per fornire informazioni e assistenza) sia successivamente, per il supporto post-vendita.

I servizi inclusi

Attivare un numero verde consente anche di poter usufruire di alcuni servizi inclusi nel prezzo, tra cui:

Centralino virtuale : grazie al centralino intelligente, è possibile gestire le chiamate, smistandole tra diverse sedi oppure operatori, così da evitare linee congestionate. Inoltre, questo servizio consente anche di indirizzare il mittente ai reparti competente semplicemente premendo un pulsante;

: grazie al centralino intelligente, è possibile gestire le chiamate, smistandole tra diverse sedi oppure operatori, così da evitare linee congestionate. Inoltre, questo servizio consente anche di indirizzare il mittente ai reparti competente semplicemente premendo un pulsante; Pannello di controllo : un altro strumento utile è il pannello di controllo, che consente di controllare alcuni parametri (come le statistiche del traffico di telefonate), di bloccare numeri indesiderati ecc., semplicemente accedendo con le credenziali private;

: un altro strumento utile è il pannello di controllo, che consente di controllare alcuni parametri (come le statistiche del traffico di telefonate), di bloccare numeri indesiderati ecc., semplicemente accedendo con le credenziali private; Messaggi vocali : i messaggi vocali preimpostati sono delle registrazioni che permettono al mittente di avere informazioni senza attendere la risposta di un operatore, come gli orari in cui chiamare, ecc. In genere, nel pacchetto “standard” offerto dai provider tali messaggi sono già prestabiliti, ma con un prezzo aggiuntivo è possibile personalizzarli in base alle esigenze aziendali;

: i messaggi vocali preimpostati sono delle registrazioni che permettono al mittente di avere informazioni senza attendere la risposta di un operatore, come gli orari in cui chiamare, ecc. In genere, nel pacchetto “standard” offerto dai provider tali messaggi sono già prestabiliti, ma con un prezzo aggiuntivo è possibile personalizzarli in base alle esigenze aziendali; Deviazione delle chiamate: con i servizi di numero verde è possibile ricevere le telefonate sul numero fisso o sulla linea mobile in qualsiasi parte del mondo, senza costi aggiuntivi, e deviarla in modo semplice.

Perché attivare il numero verde

I motivi che spingono aziende e uffici ad attivare il proprio numero verde sono svariati. In primo luogo, offrire tale servizio migliora nettamente l’immagine della propria attività. Avere un numero verde trasmette ai clienti e ai consumatori in generale una grande professionalità, il che ne migliora certamente l’immagine.

Consente, inoltre, di avere anche più chiamate: i numeri verdi determinano un fisiologico incentivo delle persone a contattare un ente o l’azienda, perché non devono far fronte a nessun costo.

Attivare un numero verde, inoltre, dimostra che l'impresa dedica attenzione e risorse alla comunicazione con i propri clienti, apparendo particolarmente efficienti. Per certi aspetti, avere un numero verde può funzionare anche come strategia di marketing. Infatti, promuovendolo sulle varie piattaforme di marketing è possibile massimizzare l’affluenza dei prospect e pubblicizzare il nome dell’azienda.

Infine, è doveroso sottolineare che oggigiorno i servizi di numero verde sono oltre che semplici da impostare ma anche alla portata di qualsiasi azienda. I costi di sottoscrizione non sono proibitivi, al contrario sono ormai molto accessibili. Generalmente i service provider offrono piani mensili oppure opzioni cloud che non necessitano di un contratto.