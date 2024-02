Morto a 66 anni Ernesto Assante, giornalista e critico musicale di Repubblica

Il noto giornalista e critico musicale Ernesto Assante è deceduto all'età di 66 anni a seguito di un malore improvviso. Assante, figura di spicco nel panorama culturale italiano, è stato colpito da un malore nella notte e successivamente ricoverato al policlinico Umberto I di Roma, dove è spirato nel tardo pomeriggio di lunedì.

Nato a Napoli il 12 febbraio 1958, Assante ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 1977, collaborando con il Quotidiano dei lavoratori. L'anno successivo ha iniziato a lavorare come critico musicale per Il manifesto e dal 1979 per La Repubblica, dove ha ricoperto il ruolo di critico musicale, caporedattore e inviato. Ha diretto McLink e Kataweb ed era collaboratore dell’Enciclopedia Italiana Treccani per le voci riguardanti la musica popolare.

Assante ha lasciato un'impronta significativa nel settore musicale, collaborando con numerosi settimanali e mensili sia italiani che stranieri, tra cui Epoca, L'Espresso e Rolling Stone. Ha inoltre ideato e gestito i supplementi Musica, Computer Valley e Computer, Internet e Altro di Repubblica. Dal 2003 al 2009 ha insegnato “Teoria e tecnica dei nuovi media” e “Analisi dei linguaggi musicali” alla Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma.

Tra i suoi ultimi impegni professionali, Assante ha partecipato al Festival di Sanremo, evento del quale era un veterano. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del giornalismo e della critica musicale italiana.