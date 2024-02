Fiorentina-Lazio 2-1: Rimonta Viola e sorpasso in classifica

La Fiorentina ha compiuto una rimonta significativa battendo la Lazio per 2-1 nella partita che ha chiuso la 26esima giornata della Serie A 2023-2024. Con questa vittoria, la squadra viola ha raggiunto i 41 punti, superando la Lazio che rimane a 40 punti.

Il match si è rivelato emozionante fin dall'inizio, con entrambe le squadre che hanno creato numerose occasioni. La Fiorentina ha colpito il palo per tre volte, due delle quali per opera di Nico Gonzalez, prima che la Lazio andasse in vantaggio grazie a un gol di Luis Alberto.

Nel secondo tempo, la Fiorentina ha continuato a spingere, trovando il pareggio al 61' con un gol di Kayode. La situazione si è ulteriormente evoluta al 65', quando un fallo su Belotti ha portato a un calcio di rigore per i viola. Nico Gonzalez, tuttavia, ha colpito il palo per la terza volta personale, mancando l'opportunità di portare in vantaggio la sua squadra.

Nonostante questo, la Fiorentina è riuscita a completare la rimonta al 69' quando, dopo un tiro di Beltran respinto da Provedel, Bonaventura ha segnato il gol decisivo per il 2-1 finale.