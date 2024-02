Kingston Digital presenta la nuova scheda SD Canvas React V60

Kingston ha annunciato oggi il lancio sul mercato della nuova scheda di memoria SD Canvas React Plus V60. La nuova arrivata va ad ampliare la famiglia di schede di memoria Canvas React, dedicate agli appassionati di fotografia che prediligono lo standard UHS-II. La scheda SD V60 è un prodotto destinato tanto ai fotografi professionisti quanto ai creativi emergenti particolarmente attenti ai costi, che potranno così raggiungere velocità fino a 280MB/s1 e capacità di storage fino a 1TB2, rivoluzionando il modo in cui oggi i fotografi acquisiscono e archiviano i loro portfolio digitale.

I fotografi sanno che le prestazioni di una fotocamera dipendono dalla scheda di memoria. La scheda SD Canvas React Plus V60 porta queste prestazioni a un nuovo livello, consentendo ai fotografi di catturare scatti ad azione rapida e video 4K Ultra HD in modo fluido, senza ritardi o interruzioni. La sua caratteristica principale risiede nella straordinaria velocità di scrittura, che raggiunge i 150 MB/s, favorendo acquisizioni chiare e precise in modalità burst o di ripresa continua e garantendo prestazioni superiori per i video 4K, che prevedono un maggior tasso di FPS (fotogrammi per secondo) rispetto allo standard UHS-I. In questo modo si eliminano i tempi di attesa per il buffering della fotocamera, garantendo un processo creativo senza interruzioni e una maggiore efficienza del flusso di lavoro.

Oltre alle sue sbalorditive velocità , la scheda SD Canvas React Plus V60 offre anche capacità di storage più che generose, arrivando fino a 1 TB. Ciò significa che i fotografi possono trasportare il loro intero portfolio in un unico "contenitore" comodo e compatto, senza essere più costretti a cambiare continuamente scheda di memoria.

Grazie a questa nuova scheda i professionisti potranno ora archiviare migliaia di immagini e video ad alta risoluzione, con la massima serenità e comodità , soprattutto durante gli spostamenti tra i vari incarichi o i viaggi.

"Kingston offre una gamma di soluzioni di storage adatta sia ai fotografi amatoriali che ai videomaker professionisti", ha dichiarato Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager di Kingston EMEA. "Con la nuova scheda SD Canvas React Plus V60 abbiamo voluto dare risposta alle esigenze degli utenti che stanno migrando allo standard UHS-II, consentendo loro di acquisire e archiviare il proprio lavoro con velocità eccezionali, dotandosi di un ampio spazio di storage, il tutto a un prezzo assolutamente accessibile".

Le schede di memoria SD Canvas React Plus V60 di Kingston sono disponibili in capacità da 128GB a 1TB e sono accompagnate da garanzia a vita, supporto tecnico gratuito e leggendaria affidabilità Kingston.